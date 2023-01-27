В Екатеринбурге спасатели выудили кошку из вентиляции

Фото: Chen Yuyu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Екатеринбурге зооспасателям пришлось использовать удочку, чтобы вызволить застрявшую в вентиляции кошку породы сфинкс, сообщает Telegram-канал Mash. Операция по спасению животного длилась несколько часов.

Кошка сбежала из-под присмотра хозяйки и попала в вентиляцию по время прогулки по техническому этажу. Услышав ее крики, женщина вызвала спасателей. Те установили, что кошка застряла вниз головой в самом узком канале и решили достать ее с помощью веревки. После ряда неудачных попыток они прибегли к помощи удочки.

Спасенное животное передали хозяйке. За время пребывания в вентиляции кошка получила несколько ссадин.

Ранее сообщалось, что в Иркутске бездомный кот попал в вентиляцию в одном из детских садов. В заточении он провел четыре дня, прежде чем его вызволили спасатели. Работники детского сада рассказали, что слышали мяуканье животного, но долго не могли понять, откуда именно оно доносится.