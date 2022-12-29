Спасение недовольного кота-бродяги из Иркутска попало на видео

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В одном из детских садов Иркутска из вентиляционной трубы вытащили кота, который провел в заточении четыре дня. Недовольная морда животного крайне позабавила спасателей, которые сделали с ним фото. Питомец смотрел на людей нахмуренными глазами, будто проникся ненавистью ко всему миру, сообщает KP.RU. Заместитель заведующего детского сада № 58 Ольга Балышева рассказала, что кот начал звать на помощь еще в пятницу, но тогда никто не мог понять, откуда раздается мяуканье.

Первый раз услышали его в пятницу, тогда у нас проходил новогодний утренник для детишек. Аниматор уловила в кладовке странные звуки и позвала меня. Они доносились из стен и с потолка! Кое-как распознали, что это мяуканье... Кот! Но где он кричит? Так и не сумели определить. Тогда я поручила одному из сотрудников проверить вентиляционную шахту. Но он ничего не нашел. Успокоились. А после выходных, в понедельник, снова во время утренника мы опять услышали мяуканье. Кот уже истошно кричал! — рассказали в детском садике.

Спасателям пришлось применить кувалду, чтобы пробить бетонную стену и добраться до кота. Они увидели «серый, грязный и пыльный комок грусти», рассказал старший смены Евгений Тутолмин. По его словам, котик боялся выходить на свет, возможно, уже потерял последнюю надежду. Оказалось, что кот провалился в вентиляционную шахту, когда гулял по крыше. Вскоре бедолага оправился от шока.

В детском саду рассказали, что знают этого кота, летом он частенько забегал к ним. Правда, узнали его не сразу, потому что кот белый, но от грязи казался серым.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков дал совет, как отбить у кота желание сваливать елку. Врач посоветовал украсить ее мандаринами или положить несколько корочек. По его словам, котов раздражает запах цитрусовых. Также на елку можно просто побрызгать апельсиновым соком.