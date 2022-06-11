В ДТП под Оренбургом погибли четыре человека, семеро пострадали

Фото: 56.mchs.gov.ru

В Оренбургской области на трассе Оренбург — Орск столкнулись «Лада Ларгус» и «Форд». В результате инцидента погибли четыре человека, еще семеро пострадали, передает пресс-служба МВД по региону.

Установлено, что в районе села Вязовка Оренбургского района 31-летний водитель автомобиля «Форд» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», — говорится в сообщении.

Помощь пострадавшим оказали проезжающие мимо автомобилисты: они вызвали скорую и полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее смертельное ДТП произошло в центре Москвы. Автомобиль столкнулся с мотоциклом, в результате чего один человек скончался.