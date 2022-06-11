В центре Москвы на пересечении ТТК с Новослободской улицей столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщила пресс-служба Дептранса.
По информации РЕН ТВ, в результате инцидента один человек скончался. Был ли это водитель или пассажир транспортных средств, не уточняется.
На месте аварии находятся правоохранители и медики. Движение затруднено, поскольку перекрытыми оказались две из пяти полос движения.
Ранее автомобиль лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова сбил курьера на пешеходном переходе в Москве. Политик в это время находился в машине. Из авто парламентарий не выходил, но, по его словам, вызвал скорую и полицию.