В Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл, есть погибший

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы на пересечении ТТК с Новослободской улицей столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщила пресс-служба Дептранса.

По информации РЕН ТВ, в результате инцидента один человек скончался. Был ли это водитель или пассажир транспортных средств, не уточняется.

На месте аварии находятся правоохранители и медики. Движение затруднено, поскольку перекрытыми оказались две из пяти полос движения.

Ранее автомобиль лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова сбил курьера на пешеходном переходе в Москве. Политик в это время находился в машине. Из авто парламентарий не выходил, но, по его словам, вызвал скорую и полицию.