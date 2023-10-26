В ДНР задержали группу торговцев оружием

Фото: НАК

Группа торговцев оружием задержана в Донецкой Народной Республике (ДНР) при попытке продать крупную партию боеприпасов, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по региону. Силовики изъяли у задержанных две мины калибром 240 мм для самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», восемь снарядов для СПГ-9 (станковый противотанковый гранатомет), гранату РГД и более 750 патронов калибра 5,45 мм.

УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержана группа лиц при попытке продажи оружия и боеприпасов, запрещенных к свободному обороту, — отметили в управлении.

Дело передали в следственное управление СК России по ДНР. Там примут процессуальное решение по инциденту.

Ранее сотрудники ФСБ провели одну из крупнейших в истории России операций по ликвидации сети торговцев оружием. Силовики задержали 119 человек в 38 регионах страны, у них в общей сложности изъяли 42 гранатомета, в том числе американские M72LAW и немецкие Panzerfaust, 67 автоматов на базе АК, 12 пистолетов-пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов и револьверов со всего мира. Кроме прочего, были найдены свыше 600 гранат, снарядов и мин, 33 килограмма взрывчатки и более 138 тысяч патронов различного калибра. Оружие изготавливалось в мастерских. По разным регионам России функционировало порядка 42 подпольных «фабрик».