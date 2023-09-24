В ДНР ввели военную цензуру

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В ДНР ввели военную цензуру на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры, следует из указа главы республики Дениса Пушилина, опубликованного на его сайте. Порядок ее осуществления разработают УФСБ по региону, Минсвязи ДНР и Мининформ ДНР.

Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами, — следует из указа.

Пушилин также ввел в регионе комендантский час, соответствующий указ вступил в силу с 18 сентября. В период действия комендантского часа ограничивается движение общественного транспорта и частного при отсутствии специального разрешения, а также такси и служебного транспорта без необходимости.

Запрет не распространяется на сотрудников органов госвласти, некоторых служб и органов безопасности, транспорт МВД и ФСБ. Полномочиями по приостановлению действия комендантского часа, сокращения его срока наделен Оперативный штаб по реагированию на военные угрозы в ДНР.

Пушилин был избран главой ДНР накануне. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов Народного совета республики. До этого он был временно исполняющим обязанности главы региона.