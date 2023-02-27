В ДНР сообщили о продвижении российских сил в Артемовске Советник врио главы ДНР Кимаковский: российские силы с боями вышли к центру Артемовска

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Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что передовые подразделения группы «Вагнер» ведут бои практически в центре Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, которые приводит РИА Новости, российские силы взяли под контроль почти все дороги в город.

Все дороги фактически находятся под нашим огневым контролем. Но пока еще по одному пути — Часов Яр — Артемовск — они могут перемещать свои силы и средства. Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, — подчеркнул советник.

Он уточнил, что противник хотя и несет «очень большие потери», пытается цепляться за город. Взятие российской стороной почти всех путей в Артемовск все же не позволяет говорить об оперативном окружении города, добавил Кимаковский. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина, в котором говорится, что силы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Ягодное на севере Артемовска. Пресс-служба также опубликовала фото бойцов ЧВК на фоне стелы при въезде в село.