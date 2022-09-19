В детском саду Тобольска нашли мертвую девочку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из детских садов Тобольска обнаружили мертвую двулетнюю девочку. Как сообщили в местном Следственном комитете (СК), труп ребенка нашли в игровом домике.

19 сентября 2022 года в Тобольском районе во время утренней прогулки на территории детского сада в игровом детском домике, расположенном на площадке, обнаружено тело двухлетней девочки без признаков жизни, — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников дошкольного образовательного учреждения. Дело взято под личный контроль прокурором Тюменской области Владиславом Московских.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, допрашиваются сотрудники детского сада, родные и близкие ребенка. Для установления точной причины смерти малолетней девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее двухлетняя девочка умерла после посещения детского сада в Санкт-Петербурге. Ребенку внезапно стало плохо: у нее посинели губы, после чего она потеряла сознание. Помочь малышке пыталась медсестра, однако ни она, ни прибывшая бригада скорой помощи не смогли спасти жизнь девочки.

