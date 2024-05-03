В Дагестане турист бросился спасать тонувшую женщину и погиб

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Большой Сулакский каньон в Дагестане

Мужчина погиб во время прогулки на катере в Дагестане, сообщает Telegram-канал SHOT. Он бросился спасать туристку, которая выпала за борт. Отмечается, что до этого водитель разрешил группе не надевать спасательные жилеты и лихачил по ходу движения.

Инцидент произошел накануне днем. Туристическая группа из четырех женщин и одного мужчины купила поездку на катере по Сулакскому каньону, они попросили водителя сделать отдых экстремальным. В итоге тот начал лихачить, и из катера выпала одна из туристок. Ей на помощь пришел другой отдыхавший — 55-летний Арслан А. — и ценой собственной жизни спас тонувшую женщину.

Водителя катера задержали, против него возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Погибший мужчина ранее работал водителем скорой помощи.

Ранее российский турист погиб на пляже Биас Тугель на индонезийском острове Бали во время сноркелинга — плавания с маской и дыхательной трубкой. Глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана пояснил, что погибшему гражданину России было 37 лет.

Он уточнил, что россиянин и его друзья уплыли на значительное расстояние от берега. Спустя 20 минут они потеряли товарища из виду и начали его искать. Тело туриста нашли спустя 1,5 часа.