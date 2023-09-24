В Дагестане автомобиль намеренно сбил подростка на велосипеде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане неизвестные на автомобиле умышленно совершили наезд на подростка с велосипедом, видео инцидента опубликовано в социальных сетях. В произошедшем разбираются сотрудники полиции.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Дагестан 24/7» видно, как автомобиль задним ходом дважды перекрывает дорогу подростку на велосипеде. В третий раз машина сбивает велосипедиста. После этого из авто выходят двое молодых людей и что-то говорят упавшему на дорогу подростку.

Полицейские Дагестана устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Судя по видео, наезд на ребенка совершен умышленно. В любом случае на видеокадрах запечатлено нечто невообразимое и явно неадекватное и требует незамедлительного вмешательства сотрудников правоохранительных органов, — заявила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева, ее слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Майкопе возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетнего мальчика под колесами Mercedes. Автомобиль совершил наезд на ребенка в пешеходной зоне парка, куда машина вылетела после столкновения с Ford Focus, пробив заграждение. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности.