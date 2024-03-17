В цирке «Звездный» рассказали о состоянии упавшего с высоты артиста В цирке «Звездный» заявили, что упавший с высоты акробат не пострадал

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Акробат из Бразилии, который упал с огромного колеса во время выполнения трюка на шоу в Находке, получил лишь незначительные ушибы, рассказали NEWS.ru в цирке-шапито «Звездный». Там отметили, что артист всегда выступает с номерами в опасном жанре, где страховка не предусмотрена.

Артист Луан приехал из Бразилии. Во время этого шоу он получил незначительные ушибы, переломов нет. Сейчас он находится в хорошем расположении духа и готов выступать дальше. Он акробат высшего класса и выступает с номерами, где страховка не предусмотрена. Луан уже выступал на фестивалях в Германии, Монте-Карло и во Франции, — рассказали в цирке.

17 марта Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что в Приморском крае во время циркового представления цирка-шапито «Звездный» акробат сорвался с высоты. Цирк представлял новое шоу, премьера которого состоялась накануне, 16 марта. Зрителям обещали показать выступления дрессированных животных, а также уникальные трюки артистов из Бразилии — «Шар смелости» и «Колесо смерти».

Ранее гимнастка Елизавета Чумакова сорвалась с высоты в Новосибирске во время выступления в городском цирке. Девушка выполняла сложный элемент в воздушном номере «Коронация», однако не удержалась на кольце и упала на манеж. Ее экстренно госпитализировали, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.