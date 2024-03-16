Российская гимнастка сорвалась с высоты под куполом цирка и попала на видео Гимнастка сорвалась с высоты во время циркового представления в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске российская гимнастка Елизавета Чумакова сорвалась с высоты в ходе выступления в городском цирке, сообщил продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе». Падение спортсменки во время исполнения трюка попало на видео. В настоящее время гимнастка находится в сознании, ее жизни ничего не угрожает.

Сегодня во время показа шоу «Королевский цирк» (совместный проект продюсерского центра «Королевский цирк» и компании «Росгосцирк») на манеже Новосибирского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере «Коронация» п/р В. Дулича сорвалась гимнастка Елизавета Чумакова, — сказано в сообщении.

Девушку доставили в городскую больницу, где ей проводят полное обследование. На данный момент медики занимаются выставлением диагноза. Пресс-служба цирка также заявила, что Чумакова в скором времени выйдет на связь и выпустит обращение ко всем зрителям и коллегам.

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