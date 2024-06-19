Жесткий наезд «Газели» на женщину на «зебре» попал на видео В Челябинске «Газель» переехала женщину на «зебре»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе водитель «Газели» дождался, когда женщина начнет переходить «зебру» и задавил ее, передает Госавтоинспеция Бакшкортостана. Telegram-канал «Честный репортаж» публикует видео с моментом ДТП. Предполагается, что водитель не заметил пешехода, пока пропускал проезжающих слева при выезде на дорожную часть.

Вчера, около пяти часов вечера, водитель, управляя автомобилем Газель, следуя по местному проезду со стороны улицы Транспортная, при повороте на улицу Тухвата Янаби совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ГАИ.

Сразу после наезда водитель вышел из салона и вместе с очевидцами вытащил пострадавшую из-под колес грузовика. Известно, что водителю 43 года, а пострадавшей — 36 лет. Женщину доставили с травмами в больницу. В Госавтоинспекции башкирской столицы подтвердили, что начато уголовное разбирательство.

Ранее сообщалось, что в Челябинске автомобиль полиции при неудачном маневре получил удар сзади. Водитель гражданской легковушки ехал на высокой скорости и не успел затормозить, когда патрульное авто выезжало из затора со средней полосы. В иномарке при столкновении сработала подушка безопасности.