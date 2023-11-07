В Чехове сотрудника силового ведомства нашли мертвым на могиле отца MK.RU: В Чехове сотрудник силового ведомства найден мертвым на могиле отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

MK.RU сообщает, что в подмосковном Чехове тело 25-летнего сотрудника силового ведомства нашли на могиле отца. По данным издания, молодой человек винил себя в том, что не мог находиться рядом с родственником в его последние часы, и покончил с собой.

Как сообщает MK.RU, тело мужчины нашла мать, когда пришла на могилу к мужу спустя два дня после похорон, рядом с крестом она обнаружила мертвое тело сына, экспертиза показала, что молодой человек к тому моменту был мертв уже более суток.

Как стало известно изданию, женщина рассказала сотрудникам полиции, что ее супруг два года боролся с онкологическим заболеванием, все это время за него очень переживал сын. Пожилой мужчина скончался в то время, когда молодой человек был в командировке в Воронеже. Он смог вернуться домой только в день похорон.

По словам родственников, на кладбище и на поминках мужчина был сам не свой, он уехал в неизвестном направлении и отключил телефон. Мать так и не смогла до него дозвониться, а потом решила навестить могилу мужа, где и нашла тело сына.

Ранее в Балашихе сын убил мать и совершил самоубийство. Правоохранители сначала нашли тело мужчины, а затем и его матери, которая оказалась до смерти избитой.