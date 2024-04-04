В Чечне опровергли новый фейк, связанный с делом «Крокус Сити Холла» Дудаев опроверг слухи о переводе в Чечню подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в собственном Telegram-канале опроверг подлинность распространяющегося в Сети письма, написанного «от его имени» с предложением перевести подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» в чеченское СИЗО. По его словам, речь идет о фальсификации.

Бланк не принадлежит Миннацинформу, подобное письмо никогда представителями министерства не отправлялось и является фальсификацией документа, — говорится в сообщении.

Это уже второй фейк, связанный с Чечней и терактом в «Крокус Сити Холле». Ранее Дудаев опровергал распространенное в интернете письмо от лица главы республики Рамзана Кадырова, который «предлагал» на месте ТРК построить мечеть. Глава министерства пояснил, что документ сделан по образцу поздравительного адреса, отправленного губернатору Брянской области Александру Богомазу.

Западные и украинские СМИ запустили очередной фейк о существовании в России черного рынка с украинскими военнопленными, заявлял 7 марта Рамзан Кадыров. Подобную информацию он назвал чушью, которой журналисты кормят свою аудиторию. При этом глава региона добавил, что для соответствующего сюжета СМИ не постыдились выбрать человека, которому чеченские военные спасли жизнь.