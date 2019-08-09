https://static.news.ru/photo/d1213ad0-ba98-11e9-9383-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров не высказывался в негативном ключе об имаме Шамиле и его роли в войне с Россией в XIX века на Кавказе, поэтому критика в его сторону от жителей Дагестана является необоснованной.

Рамзан Ахматович ни в частной, ни в публичной беседе не высказывался неуважительно в адрес личности имама Шамиля, — заявил пресс-секретарь главы республики Альви Каримов.

По его словам, братские народы Чечни и Дагестана могут открыто высказывать своим мнения, не обижаясь друг на друга. Он добавил, что Шамиль был имамом Чечни, после чего перебрался на дагестанскую территорию, где через некоторое время заключил мир с царской Россией, передаёт URA.RU .

Как ранее писал News.ru, Кадыров осудил сообщения ряда СМИ, заявивших о призыве израильского штаба по борьбе с террором не ездить в республику из-за «активных террористических организаций». Он считает, что авторы таких публикаций не могут назвать ни одну группу боевиков в руководимом им российском субъекте.