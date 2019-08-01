https://static.news.ru/photo/e418896c-b486-11e9-b408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил сообщения ряда СМИ, заявивших о призыве израильского штаба по борьбе с террором не ездить в республику из-за «активных террористических организаций». Он считает, что авторы таких публикаций не могут назвать ни одну группу боевиков в руководимом им российском субъекте.

Иногда появляются настолько абсурдные сообщения, хоть стой хоть падай. Пишут СМИ, что израильский штаб по борьбе с террором призвал граждан не ездить в Чечню. А причина-то какая? «Из-за присутствия и активности реальных террористических организаций в Чечне, которые могут нанести вред израильтянам», — написал Кадыров в своём Telegram-канале .

Автор публикации, на которую Кадыров ссылается, но не указывает источника, утверждает, что «чеченцы борются с российским режимом за независимость».

Он (автор. — News.ru) или не знает реальную картину или желаемое выдаёт за действительность! Не чеченцы боролись с Россией, а тысячи международных террористов напали на Россию, а чеченцы вместе с федеральным центром их уничтожили. Возможно, кто-то и мечтает до сих пор, чтобы чеченцы боролись с Россией «до последнего чеченца». Не дождётесь! — добавил Рамзан Кадыров.

После этого он обратился к автору публикации с предложением назвать хотя бы одну «реальную» террористическую группировку в республике.

Поделитесь информацией, если вам известно то, о чём мы не осведомлены. Воображение у вас богатое, но в Чечне нет, и никогда не будет террористических организаций! — считает автор поста.

По мнению Кадырова, Чечня — это «самый стабильный и безопасный регион в мире», и если Израиль хочет «также жить в условиях мира и спокойствия, авторам документа не грех и поучиться» решению подобных проблем у республики.

Как писал News.ru, ранее Кадыров прокомментировал нападение с ножом на сотрудников полиции, произошедшее в Грозном 1 июля. По его словам, подобная практика является «новшеством западных стран, экспортированным в Россию».