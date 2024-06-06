В Царском селе отменили праздник из-за смертельного ЧП Празднование 225-летия Пушкина в Царском селе отменили из-за ЧП с понтоном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование 225-летия со дня рождения русского поэта Александра Пушкина в Царском селе отменили, сообщил ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью музея-заповедника «Царское Село». Причиной отмены стал инцидент с перевернувшимся понтоном, который закончился гибелью пассажирки.

ЧП произошло во время подготовки к культурной программе, посвященной 225-летию со дня рождения Пушкина. <...> Мероприятие отменено, — сказано в сообщении.

Компания-арендатор площадки планировала провести мероприятие в Екатерининском парке в павильоне «Зал на острову». Понтон перевернулся накануне при перевозке артистов с одного берега на другой. В результате ЧП погибла одна из участниц театральной труппы, еще трое пострадали. Всего на нем находилось 24 пассажира.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил выставку «Поэт и царь» в Государственном музее-заповеднике «Царское Село». Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Глава государства осмотрел шинельную комнату, буфетный зал, столовую, больницу, художественную мастерскую, учебные классы.