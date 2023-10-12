В Бурятии женщина отвела ребенка к уличной помойке за нежелание спать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Органы опеки в Улан-Удэ начали проверку в отношении женщины, которая вывела своего ребенка из детского сада к уличной мусорке в шортах и футболке из-за того, что он не хотел спать в тихий час, сообщила в Telegram уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина. Ранее видеозапись очевидца этой ситуации была опубликована в социальных сетях.

Выехала в детский сад «Сибирячок», сообщение о котором размещено в республиканских СМИ. <...> Женщина действительно вышла из сада, но это не его сотрудник, а законный представитель ребенка. В настоящее время органами опеки и попечительства начата проверка законности действий взрослого. Свою проверку начали сотрудники полиции, — написала Ганькина.

Омбудсмен взяла на контроль итоги проверки. Она лично отсмотрела камеры видеонаблюдения, установленные на территории детского сада.

30 августа в Томской области приемная мать довела шестилетнюю девочку до клинической смерти. С заявлением в полицию обратилась совершеннолетняя приемная дочь женщины, которая ушла из этой семьи, Она же рассказала, что мачеха постоянно издевалась над детьми: выворачивала конечности, ставила несовершеннолетних под холодный душ, била ремнем и оставляла без еды.