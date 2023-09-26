Адвокат раскрыл, изымут ли у томской семьи доведенную до комы приемную дочь Адвокат Исаев: приемную семью из Томской области должны лишить родительских прав

Фото: Ute Grabowsky/Global Look Press

Адвокат Леонид Исаев заявил NEWS.ru, что приемную семью из Томской области могут лишить родительских прав, если информация о систематических издевательствах над детьми подтвердится. Он напомнил, что, согласно ст. 69 СК РФ, «жестокое обращение с детьми, равно как и совершение умышленного преступления в отношении детей, является более чем веским основанием для лишения родительских прав».

По ст. 156 УК виновным грозит до трех лет лишения свободы, а по ст. 118 УК — арест сроком до полугода. Вызывает недоумение квалификация по последней статье. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности может быть, если в сутолоке на перроне метро случайно задеть плечом человека и он упадет на рельсы. Но считать неосторожным тяжкий вред, нанесенный шестилетнему ребенку целенаправленными побоями? Надеюсь, в ходе следствия данная квалификация будет пересмотрена, — добавил Исаев.

В Томской области приемная мать довела шестилетнюю девочку до клинической смерти, об этом ранее рассказал ее старший брат. По его словам, которые цитирует РЕН ТВ, женщина постоянно издевалась над детьми: выворачивала дочери конечности, ставила несовершеннолетних под холодный душ, била ремнем и оставляла без еды.

Покинувшая семью после совершеннолетия девушка тоже рассказала о насилии, она написала заявление в полицию.

Управление Следственного комитета РФ по Томской области в Telegram ранее уточнило, что девочка попала в реанимацию еще 30 августа, ее состояние оценивается как тяжелое. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию детей) и по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности малолетнему ребенку). В ведомстве уточнили, что помимо пострадавшей у женщины есть еще два родных и четыре приемных ребенка, они были изъяты из-под ее опеки.