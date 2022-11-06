В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности Гладков сообщил о продлении «желтого» уровня теропасности в Белгородской области до 21 ноября

Фото: vvgladkov/t.me

В Белгородской области до 21 ноября продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Также на две недели пролонгируется запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.

До 21 ноября на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан, — написал Гладков.

4 ноября губернатор сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Октябрьский. По словам Гладкова, никто не пострадал. Ранее под обстрел попало село Бутырки. Три снаряда упали в парке, поврежден находившийся рядом автомобиль, но никто среди жителей не пострадал, рассказал глава региона.

Также 3 ноября при обстреле села Журавлевка больше всего снарядов попало по детскому саду и библиотеке. Гладков отметил, что в зону обстрела также попало 14 частных домовладений.

Ранее под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. Гладков подчеркнул, что в результате атаки пострадал человек, на территории фермерского хозяйства горела столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.