В Белгороде забросали «коктейлями Молотова» военкомат

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В Белгороде неизвестный мужчина попытался поджечь военкомат, бросив в здание два «коктейля Молотова». Возгорание было ликвидировано в течение нескольких минут, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошёл в ночь на 24 июня на Белгородском проспекте. Злоумышленник разбил окно на первом этаже военкомата и бросил внутрь две бутылки с зажигательной смесью.

В результате загорелся стол в одном из кабинетов. Начавшийся пожар был потушен через несколько минут.

В конце мая и начале июня аналогичные случаи имели место в Подмосковье, Тульской области, Симферополе, Удмуртии и других регионах. Двое подозреваемых в таких преступлениях были задержаны сотрудниками ФСБ. Поджигателем военкомата в Тульской области оказался Денис Абраров из Тольятти, а по подозрению в поджогах в Подмосковье задержали 29-летнего Тимофея Мокия.