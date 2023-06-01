В Белгороде прогремел взрыв

Фото: МО Украины

В Белгороде на улице Щорса в районе Харьковской горы прогремел взрыв, передает Telegram-канал «Белгород-Молния». По данным канала, экстренные службы перекрыли улицу. Предположительно есть пострадавшие. В Минобороны не подтвердили эту информацию.

По данным канала, после взрыва над городом поднялся черный дым.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области ракету С-200, прозванную «убийцей авиалайнеров». В Минобороны не подтвердили эту информацию. Ранее Украина заявляла, что собственные комплексы С-200 она сняла с вооружения и утилизировала к концу 2013 года.

Mash пишет, что накануне жители приграничного Алексеевского городского округа услышали мощный взрыв, после чего местные заметили огромную воронку между селами Осадчее и Красное. Прибывшие на место саперы обнаружили в ней обломки и хвостовик ракеты С-200, которые были безопасно уничтожены, передает канал.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил 1 июня, что администрация города Шебекино занимается вопросом вывоза людей в безопасные районы после обстрелов ВСУ. Он будет осуществляться после окончания обстрелов, места для размещения жителей уже готовы. Гладков добавил, что в случае срочной эвакуации защищенная техника будет подаваться прямо к домам.