В Башкирии ребенок врезался в стену на тюбинге, катаясь с крыши паркинга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе ребенок врезался в стену жилого дома, когда катался на тюбинге с крыши подземного паркинга, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Надзорное ведомство организовало проверку по факту происшествия.

По предварительным данным, днем 4 января 2024 года группа детей каталась с крыши подземного паркинга по ул. Менделеева г. Уфы. В результате тюбинг девятилетнего мальчика ударился о стену многоквартирного дома, травмированному ребенку оказана медицинская помощь, — сообщили в прокуратуре.

Ведомство проверит управляющую компанию, которая была ответственна за обслуживание придомовой территории. В случае если будет установлена вина коммунальщиков, им придется ответить перед законом.

Ранее школьник из Амурской области получил травму головы во время катания с горки на территории туристической базы «Мухинка». Мальчик 2014 года рождения не успел освободить трассу, в результате чего его сбил другой ребенок. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Врач-травматолог Александр Григорьев ранее объяснил, чем опасно катание на «ватрушках» для детей. По его словам, они не обеспечивают контролируемый спуск, что может привести к перелому и другим потенциально опасным травмам. В качестве альтернативы тюбингу Григорьев предложил кататься на санках, так как они более управляемы.