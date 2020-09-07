В Башкирии прошёл сход против добычи золота

https://static.news.ru/photo/b40151ea-f117-11ea-a384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Rihova/Global Look Press

Порядка 100 жителей Башкирии устроили сход, протестуя против добычи золота около озера Талкас в Баймакском районе республики.

Как рассказали РИА Новости в районной администрации, мероприятие прошло 6 сентября и закончилось без задержаний, несмотря на то, что было несогласованным.

Это не только жители Баймакского района, а из Уфы, Стерлитамакского и других районов региона приехали. Экологи приехали, обсуждали ситуацию, — уточнил собеседник агентства.

В администрации добавили, что в 2018 году экологи уже протестовали против золотодобычи, но власти смогли убедить недовольных в безопасности производства, проведя экскурсию совместно с добытчиками для протестных активистов.

По словам представителя районной администрации Динара Хисматуллина, добыча драгметаллов в Баймакском районе осуществляется уже давно.

Предприятие ООО «Таналык», которое работает на карьере в настоящее время, имеет лицензию до 2021 года. Нам известно, что в 2021 году они должны провести рекультивацию земель, где велись работы. Золотодобывающие предприятия проходят комплексную проверку <...> В 2018 году комиссия выявила небольшие нарушения, но они были устранены, известно, что здесь при добыче драгоценных ископаемых химические вещества не применяют, — сообщил Хисматуллин.

По данным одного из региональных Telegram-каналов, вышедшие на сход 6 сентября граждане опасаются загрязнения водоёмов региона после открытия нового карьера по добыче золота у озера Талкас.

В августе в Башкирии также протестовали против геологоразведочных работ в районе шихана (горы) Куштау. Там было обнаружено 316,5 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности, запасов месторождения хватило бы на 150 лет работы содовой компании. Начатая в начале августа на шихане вырубка леса спровоцировала массовые протестные акции. Темой заинтересовался президент РФ. 26 августа Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией и выводом денег в офшоры. В начале сентября шихан получил статус памятника природы, передавал NEWS.ru.