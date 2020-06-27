В Башкирии наградили отразившую вспышку COVID-19 бывшего главврача больницы

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Глава Башкирии наградил за добросовестный труд медработников, которые спасали людей во время начала пандемии COVID-19. В их число вошла и бывший главный врач РКБ имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова. Согласно документу, она награждена Почетной грамотой республики, сообщается на сайте руководителя региона.

Весной 2020 года, когда пандемия коронавируса была на пике и количество зараженных ежедневно прибавлялось сотнями, в Республиканской больнице в Уфе возникла вспышка инфекции. После этого медучреждение срочно закрыли на карантин. При этом число заболевших там росло день ото дня и ситуация почти вышла из-под контроля. Тогда обязанности главного врача исполняла Эльза Сыртланова.

После того, как стало известно, что масштабы вспышки коронавирусной инфекции в стенах больницы стали известны общественности, СК Башкирии организовал доследственную проверку. Её результаты не известны до сих пор, пресс-служба ведомства также не даёт ответов.

Как писал NEWS.ru, ранее ВОЗ назвала число заражённых коронавирусом за прошедшие сутки.