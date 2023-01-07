В Барнауле алабай насмерть загрыз хозяйку

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Собака насмерть загрызла 58-летнюю хозяйку в Барнауле, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. Животное пришлось нейтрализовать, следователи проводят осмотр места происшествия.

Проводится доследственная проверка по факту смерти 58-летней женщины в городе Барнауле, которая погибла от действий собственной собаки. Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, — сообщила Рязанцева.

По данным местных СМИ, на хозяйку на улице напала собака породы алабай. У женщины зафиксировали множественные укусы, она скончалась в машине скорой помощи.

Ранее в сочинском поселке Совет-Квадже домашняя бойцовская собака насмерть загрызла четырехлетнюю девочку. Также в результате нападения ранения получила бабушка ребенка. Полиция завела уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).