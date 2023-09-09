В Астраханской области обрушился балкон жилого здания Два человека пострадали при обрушении балкона в Ахтубинске

Фото: СК РФ

В Ахтубинске Астраханской области обрушился балкон многоквартирного здания, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram. В результате ЧП пострадали два человека, их доставили в медучреждение. На месте происшествия проводится проверка.

Ночью 9 сентября 2023 года произошло обрушение балкона на четвертом этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Волгоградской в городе Ахтубинске Ахтубинского района Астраханской области. В результате обрушения пострадал мужчина — хозяин квартиры — и женщина, — говорится в сообщении.

Ранее в столице Таиланда Бангкоке рухнула огромная строящаяся эстакада, под завалами погибли два человека, еще 11 получили травмы. Строительство дороги велось с 2020 года. Железобетонная конструкция должна была улучшить транспортную ситуацию в Бангкоке, но разрушения оказались столь значительными, что судьба эстакады под большим вопросом.

До этого в центре Москвы в одном из жилых домов на улице Маросейке обрушилась крыша, обломки которой провалились прямо в квартиру, где в этот момент находились жильцы с животными. Обошлось без пострадавших, люди успели убежать, питомцев удалось спасти, их вытащили из-под обломков. Крыша рухнула во время ремонтных работ из-за обломившейся балки, которая держала потолок.