В Бангкоке рухнувшая эстакада погребла под собой людей

Фото: AP/TASS

В столице Таиланда Бангкоке рухнула огромная строящаяся эстакада, под завалами погибли два человека, еще 11 получили травмы, сообщает ОТР. Уточняется, что строительство велось с 2020 года. Масштабные разрушения поставили под вопрос судьбу всего проекта.

Как сообщает издание, сооружение возводили по господряду две фирмы. Вероятно, их руководству теперь придется отвечать за гибель людей. Железобетонная конструкция должна была улучшить транспортную ситуацию в Бангкоке, но разрушения оказались столь значительными, что судьба эстакады под большим вопросом.

Эксперты оценивают ущерб, нанесенный происшествием.

Ранее в центре Москвы в одном из жилых домов на улице Маросейка обрушилась крыша, обломки которой провалились прямо в квартиру, где в этот момент находились жильцы с животными. Обошлось без пострадавших, люди успели убежать, питомцев удалось спасти, их вытащили из-под обломков. Крыша рухнула во время ремонтных работ из-за обломившейся балки, которая держала потолок.

Также сообщалось, что в московском Зеленограде два человека пострадали при обрушении строительных лесов на улице конструктора Лукина, одному из рабочих оторвало руку.