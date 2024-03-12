В Астрахани продается один из институтов В Астрахани на продажу выставили Институт мировой экономики и финансов

Фото: imef.ru

В Астрахани на продажу выставили Институт мировой экономики и финансов, расположенный в доме № 12 на улице Нечаева. Объявление появилось на популярном сайте по продаже товаров и услуг. Желающие могут приобрести учебное заведение за 29 млн рублей.

Предлагается к продаже готовый бизнес: высшее образовательное заведение с бессрочной лицензией (ИМЭиФ) и полностью оборудованным зданием, находящимся на собственном земельном участке, — говорится в объявлении.

Продавец отмечает, что общая площадь помещения составляет более тысячи квадратных метров. Внутри расположены аудитории для проведения лекционных, практических и индивидуальных занятий, помещения для административного персонала, столовой и комнат отдыха. О причинах продажи не уточняется.

Ранее жительница Ханты-Мансийского автономного округа решила обменять муляж надгробного памятника на черный автомобиль «Волга» или проигрыватель виниловых пластинок. Желающие также могут приобрести макет за 99 тысяч рублей. По ее словам, это муляж, вдохновленный образами «русских бандитов из 90-х годов». Его создали для вечеринки в честь Хеллоуина.