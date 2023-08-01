В Архангельской области рухнула церковь В Архангельской области рухнула деревянная церковь Василия Блаженного

Фото: Dasgrom/public domain/wikipedia/commons

Церковь Василия Блаженного

В деревне Чухчерема Холмогорского района Архангельской области рухнула церковь Василия Блаженного, сообщается в паблике «Жесть Поморья: Архангельск Северодвинск регион» во «ВКонтакте». Отмечается, что это деревянный памятник архитектуры, возведенный в 1824 году.

Храм являлся объектом культурного наследия России и считался одним из классических примеров клетской церкви — деревянного сруба-клети с двускатными кровлями. Церковь была поставлена под охрану в 1960 году.

Как сообщает портал «News29», местный депутат Валентин Бугров заявил, что обращался к архангельским властям с просьбой спасти церковь еще в 2016 году. По его словам, он писал и в Министерство культуры РФ, и в Правительство Архангельской области, и в Собрание депутатов АО, и в Архангельскую епархию.

Ранее Кремль опроверг обвинения в причастности Вооруженных сил России к разрушению собора в Одессе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал соответствующие утверждения киевских властей «абсолютной неправдой» и подчеркнул, что здание было разрушено ракетой украинских систем ПВО.