В Архангельске дети подожгли подушку и едва не подняли на воздух двухэтажку В Архангельске первоклассники подожгли подушку и едва не уничтожили двухэтажку

Фото: Денис Бочаров/NEWS.RU

В Архангельске трое первоклассников нашли во дворе подушку, а после подожгли ее в подвале жилого двухэтажного дома. Огонь начал быстро распространяться по деревянному строению. Прибывшие на место пожарные спасли четвертых жильцов и не допустили детонацию шести газовых баллонов, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.



Общая площадь возгорания, по данным ведомства, составила 50 квадратных метров. Боролись с огнем 23 специалиста на шести машинах.

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