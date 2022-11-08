В Алтайском крае задержали вербовщика ИГИЛ

Фото: Национальный антитеррористический комитет

УФСБ России по Алтайскому краю задержала вербовщика ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщила пресс-служба ведомства. Им оказался иностранец 2000 года рождения, передает РИА Новости.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Алтайскому краю пресечена незаконная деятельность террористической направленности иностранного гражданина, 2000 г. р., проживающего на территории региона, — говорится в сообщении.

ФСБ установила, что мужчина разделял идеологию, методы и цели ИГИЛ. По данным силовиков, он последовательно осуществлял вербовку своего знакомого в деятельность международной террористической организации.

Во время беседы с силовиками мужчина оправдывал методы запрещенной организации по борьбе с «неверными». Кроме того, задержанный высказывал радикальные идеи, показывая при этом видеоролики террористической направленности, и убеждал собеседника выехать за рубеж и вступить в ряды организации.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в деятельность террористической организации). Ему предъявлено обвинение. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали 24-летнего мигранта за вербовку мусульман в ряды «Исламского государства». По данным силовиков, он пропагандировал радикальный ислам среди уроженцев Средней Азии в Москве и Воронеже.