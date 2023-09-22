В Алтайском крае десять человек пострадали в ДТП с автобусом и мусоровозом

Фото: t.me/proc_22

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и мусоровозом в Байске, сообщила прокуратура Алтайского края. По факту случившегося будет проведена проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности оказания услуг при осуществлении транспортных перевозок.

Сегодня по улице Казанцева, 58 в г.Бийске Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, следовавшего маршрутом «Барнаул-Белокуриха» и большегруза, — сообщили в прокуратуре.

Как сообщили РИА Новости в региональном Минздраве Алтайского края, после ДТП за медицинской помощью обратились 10 человек. Двоих пострадавших отвезли в стационар. Одному из них оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение, второй пациент находится в состоянии средней степени и проходит дальнейшее обследование.

Ранее автобус, перевозивший детскую спортивную команду, попал в ДТП с участием двух автомобилей на одной из трасс Краснодарского края. По данным регионального управления МВД России, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Он управлял автомобилем Lada Priora.