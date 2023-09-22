Автобус с детской командой попал в смертельное ДТП на Кубани

Фото: t.me/mvd_23

Автобус, перевозивший детскую спортивную команду, попал в ДТП с участием двух автомобилей на одной из трасс Краснодарского края, сообщает региональное управление МВД России. По данным ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Он управлял автомобилем Lada Priora.

Происшествие произошло примерно в 8 часов утра на трассе Краснодар — Кропоткин. На кадрах, опубликованных пресс-службой ГУ МВД по Краснодарскому краю, видно, что зеленый автобус Renault практически полностью разбил переднюю часть отечественного автомобиля со стороны водителя. Полицейские отмечают, что столкновение случилось после того, как водитель Lada выехал со второстепенной дороги, не уступив автобусу.

В результате ДТП водитель отечественного авто погиб. Дети, находившиеся в автобусе, не пострадали, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции задержали водителя легкового автомобиля, столкнувшегося с самосвалом и тягачом на автодороге «Лена» в Амурской области. В результате ДТП погибли шесть человек, сам водитель находится в больнице. Врачи оценивают состояние мужчины как стабильное. Отмечается, что полицейские уже опросили его в качестве подозреваемого.