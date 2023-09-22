В Амурской области задержали водителя после ДТП с шестью погибшими РИА Новости: в Приамурье задержали водителя после ДТП с шестью погибшими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала водителя легкового автомобиля, который столкнулся с самосвалом и тягачом на автодороге «Лена» в Амурской области, в результате чего погибли шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона. По ее данным, в настоящее время водитель находится в больнице, его состояние стабильное.

Он задержан, опрошен в качестве подозреваемого. Возле палаты дежурят сотрудники полиции. Обвинение сегодня планируют предъявить, — рассказали агентству в прокуратуре.

ДТП произошло 20 сентября около 22:00 (16:00 мск) на 8-м километре автодороги «Лена» в Сковородинском муниципальном округе. По предварительным данным, уроженец Якутии 1978 года рождения управлял автомобилем Toyota Lite Ace Noah, когда столкнулся с двумя автомобилями Volvo. Погибли все шесть пассажиров легковушки — женщины из Якутии. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее сообщалось, что автомобиль, находившийся под управлением юной девушки, столкнулся с бетонным забором в Тарбагатайском районе Бурятии, что привело к гибели троих подростков. Девушка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет скончались на месте происшествия. Еще один 15-летний мальчик был госпитализирован в состоянии комы. При этом водитель не имела водительских прав.