«Урод»: Никитин пришел в ярость из-за найденных на помойке писем бойцам СВО Никитин назвал моральным уродом выбросившего на помойку письма бойцам СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Военнослужащий держит в руках письма от детей

Человек, выбросивший на помойку в Нижнем Новгороде письма учащихся техникума участникам военной операции на Украине, является «тупым моральным уродом», заявил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, по факту случившегося проводится проверка.

Тот, кто при доставке писем вместо отправления адресатам выбросил их, — бездушный, тупой моральный урод. У него есть имя и фамилия. Все остальные, в первую очередь дети, — пострадавшие, — написал губернатор.

Никитин подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы найти виновных. По его словам, те, кто причастен к инциденту, не должны и не могут работать в образовательных организациях Нижегородской области. Губернатор выразил надежду, что у этих людей хватит совести принести студентам извинения.

Глава региона поблагодарил неравнодушных людей, которые обнаружили письма и сообщили об этом властям. Он отметил, что руководство учебного заведения не дало внятных комментариев по этому поводу.

Об инциденте стало известно 20 апреля. Писем было около 50–70 штук, их отправляли школьники и студенты. Авторы посланий выражали гордость за солдат. Нашедший послания на помойке в Нижнем Новгороде предположил, что детям сейчас очень неприятно. По его мнению, отправить конверты на мусорку могли сотрудники учреждения, где писали письма.

Заместитель директора Нижегородского строительного колледжа Дарья Коробкова выразила надежду, что письма доставили в зону СВО. Увидев конверты, пролежавшие на мусорке какое-то время, она удивилась, сказав: «Мы в шоке, честно говоря».