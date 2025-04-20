«Чуть не заплакал»: нижегородец о найденных на мусорке письмах бойцам СВО В Нижнем Новгороде письма бойцам СВО выкинули на мусорку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коробки с письмами бойцам СВО нашли на мусорке в Нижнем Новгороде, об этом стало известно в эфире программы «Кстати». Мужчина, нашедший послания, рассказал журналистам, что чуть не заплакал от этого.

Вот здесь стояла картонная коробка, и они были в нее свалены. Солдаты ждут этих писем, аж чуть сам не заплакал, — рассказал он.

Известно, что писем было около 50–70 штук, их отправляли школьники и студенты. Авторы посланий выражали гордость за солдат. Нашедший предположил, что детям сейчас очень неприятно. По его мнению, отправить конверты на мусорку могли сотрудники учреждения, где писали письма.

Заместитель директора Нижегородского строительного колледжа Дарья Коробкова выразила надежду, что письма доставили в зону СВО. Увидев конверты, пролежавшие на мусорке какое-то время, она удивилась.

Мы в шоке, честно говоря, — сказала Коробкова.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что чемпион мира по жиму лежа Владимир Ванян нецензурно оскорбил сотрудников ФСБ и участников СВО во время стрима на YouTube. По данным канала, спортсмен и блогер размахивал перед камерой предметом, напоминающим пистолет, несмотря на попытки друзей его остановить. Предположительно, мужчина был в нетрезвом виде.