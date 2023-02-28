Упавшая с проводов сосулька рассекла голову ребенку в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге упавшая с проводов сосулька рассекла голову десятилетнему школьнику, передают «Невские Новости». Мальчика доставили в больницу на скорой. По словам матери пострадавшего, ее сын чудом выжил и не получил серьезных травм.

Врач сказал, что такое рассечение головы характерно для острых сосулек <...> Это чудо, что сын выжил и не получил тяжелых травм, мозг не пострадал, — рассказала женщина.

Инцидент произошел на Железноводской улице на Васильевском острове, сообщил источник в правоохранительных органах. Женщина шла по пешеходному переходу вместе с двумя своими сыновьями, когда на одного из них упала упала огромная сосулька. Она обратилась за медпомощью и в полицию, ребенка увезли в больницу на скорой. Мать пострадавшего подчеркнула, что на проводах над переходом было еще много сосулек, многие из которых были огромными и острыми. При этом их не убрали даже после происшествия, уточнило издание.

В управлении СКР по Башкортостану ранее сообщили, что в городе Стерлитамаке на выходе из пункта выдачи товаров одного из маркетплейсов крупная глыба из снега и льда упала на десятилетнюю девочку. Школьница была вместе с матерью, которая не пострадала от обрушившейся наледи. Девочку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Ее состояние оценивали как тяжелое.