Упавшая глыба льда едва не раздавила насмерть годовалую девочку под Иваново В Фурманове глыба льда упала на коляску с годовалой девочкой

В Фурманове Ивановской области глыба льда упала с крыши дома на коляску с годовалой девочкой, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления СК. В результате удара ребенок получил сотрясение мозга и сломал нос. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Сети появились кадры с места происшествия.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), в связи с травмированием человека вследствие схода наледи с крыш домов. <...> Установлено, что годовалая девочка вследствие схода наледи в Фурманове с переломом костей носа и сотрясением головного мозга госпитализирована в больницу, — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете рассказали также, что похожий случай произошел и в Кинешме. Там глыба льда упала на десятимесячную девочку и мужчину. Ребенок получил ушибленную рану лобной области головы, мужчина — открытую черепно-мозговую травму. По этому случаю также было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге упавшая с проводов сосулька рассекла голову десятилетнему школьнику. Ребенка доставили в больницу на скорой помощи. По словам матери пострадавшего, ее сын чудом выжил и не получил серьезных травм.