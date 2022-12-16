Украинский военный расстрелял мирных жителей в Артемовске РИА Новости: украинский военный расстрелял двух мирных жителей в Артемовске

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Украинский военный из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстрелял двух гражданских в городе Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. Отмечается, что преступление было зафиксировано местными жителями на видео

Снято где-то в конце ноября. Место действия — Артемовск. Прислал один из успевших эвакуироваться из города, — говорится в сообщении.

Судя по описанию к ролику, конфликт между местными жителями и украинскими военными произошел из-за того, что люди отказались предоставлять последним жилье. В ответ на это один из военных открыл огонь по гражданским, отмечает агентство.

На второй день эти ублюдки приперлись к соседям и вот чего учинили. По ходу, получили разрешение у командиров, ну и устроили этот беспредел в назидание. <...> Я их знал, хорошие люди были, и вот так. <...> Короче, к вечеру улицу им освободили. Такие дела, — цитирует агентство автора видео.

Ранее житель села Курдюмовка в ДНР Дмитрий Горецкий, который дезертировал из украинской армии, заявил, что иностранные чернокожие наемники занимались в населенном пункте мародерством. Не только крали мотоциклы и велосипеды, но и ездили на них по селу.