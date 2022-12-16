Дезертир ВСУ сообщил о мародерстве чернокожих наемников Дезертир ВСУ: чернокожие наемники занимались в ДНР мародерством

Фото: Markus Rauchenberger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель села Курдюмовка в ДНР Дмитрий Горецкий, который дезертировал из украинской армии, заявил, что иностранные чернокожие наемники занимались в населенном пункте мародерством. Не только крали мотоциклы и велосипеды, но и ездили на них по селу, рассказал он в беседе с РИА Новости.

Они все черные, не по-нашему разговаривают, даже не по-украински. Они на три дня приехали, очень много. У меня у дядьки мотоцикл украли, велосипеды украли, на велосипедах как дома ездили по селу, повыносили все, что можно, — подчеркнул дезертир.

Горецкий добавил, что наемники приехали в район между Артемовском и Майорском, чтобы укрепить украинские позиции после прорыва оборонительных рубежей военными России. Он отметил, что у иностранцев были незнакомые ему автоматы, они носили черный камуфляж.

Ранее стало известно, что мобилизованные россияне столкнулись с иностранными наемниками на Сватовском участке фронта в Донбассе. Мобилизованные рассказали, что наемники с, предположительно, польским или словацким акцентом потребовали от российских военнослужащих сдаться, однако те отказались это сделать и открыли огонь в сторону иностранцев.