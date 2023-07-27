Украинская ДРГ планировала взрыв на аэродроме Владивостока В Приморье задержали троих украинских диверсантов, планировавших уничтожить истребители Су-35С

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Приморском крае задержаны трое украинских диверсантов, которые планировали устроить теракт на военном аэродроме, сообщают «Вести: Приморье». Одному из них было обещано вознаграждение в размере $200 тысяч.

Задержанные входили в состав диверсионной группировки, созданной украинской разведкой дистанционно в Красноярске. Ее участниками были 13 человек, все они арестованы.

Задержанные планировали вывести из строя два самолета Су-35С на военном аэродроме. Они намеревались заложить в воздухозаборных шахтах истребителей горючую смесь и фейерверки и поджечь. Теракт был предотвращен силовиками. По словам одного из диверсантов, он действовал, не задумываясь о последствиях, и верил в свою безнаказанность. Мотивом было получение крупного вознаграждения.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил Сергея Белавина к 22 годам лишения свободы за подрыв железнодорожных путей в Брянской области. По данным следствия, мужчина был завербован украинской разведкой еще в 2019 году и прошел обучение террористической деятельности. Летом прошлого года он прибыл в Россию и совершил теракт на железной дороге с помощью бомбы с дистанционным управлением.