Украинские дроны атаковали город в Белгородской области Гладков заявил о нападении украинских беспилотников на город Губкин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали город Губкин, расположенный в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что дроны сдетонировали сразу после падения. В результате происшествия никто не пострадал. В Министерстве обороны России подтвердили факт перехвата беспилотников ВСУ с применением дежурных средств ПВО.

Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, — рассказал губернатор.

Гладков также добавил, что из-за атаки беспилотников несколько строений в городе были повреждены. В частности, были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы на территории четырех частных домовладений. По словам губернатора, экспертные комиссии обойдут каждый дом в более светлое время суток.

Как сообщалось ранее, предприниматели Шебекинского округа Белгородской области, пострадавшие из-за обстрелов со стороны ВСУ, получат компенсацию от региональных властей. Всего на помощь будет выделено 250 млн рублей, их раздадут представителям малого и среднего бизнеса. Отмечается, что в списке значатся не менее 122 предпринимателей, которым положена выплата.