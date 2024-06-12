Украинская певица Джамала потеряла имущество в Крыму Глава парламента Крыма Константинов сообщил о национализации активов Джамалы

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Певица Джамала

Активы украинской певицы Джамалы (Сусана Джамаладинова) в Крыму национализировали, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. По его словам, артистка лишилась недвижимости и земельных участков.

Под национализацию подпало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленные на ее родственников, — уточнил Константинов.

Джамала получила известность как победительница Евровидения от Украины в 2016 году. Также, по данным СМИ, против артистки в России возбуждено уголовное дело за распространение фейков об армии РФ. Кроме того, певица неоднократно делала антироссийские публичные заявления.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко рассказала, что отель российской эстрадной певицы Софии Ротару Villa Sofia, расположенный в курортном городе, давно не принимает гостей и рассматривается инициатива о национализации этого объекта. Кроме того, власти решают вопрос лишения Ротару звания почетного жителя Ялты. Она уточнила, что артистка проживала в Ялте в тот момент, когда принималось решение о присвоении ей этого статуса.

СМИ писали, что отель Ротару могут преобразовать в Дворец бракосочетания. Сообщалось, что власти крымского города ждали принятия соответствующего законопроекта, чтобы начать процедуру изъятия имущества.