Угон автомобиля отца из мести обернулся смертельной аварией для подростка SHOT: в Канске 16-летний подросток попал в смертельное ДТП после ссоры с отцом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Канске Красноярского края 16-летний подросток угнал автомобиль отца и попал в смертельное ДТП, сообщает Telegram-канал SHOT. Перед происшествием молодой человек сильно поссорился с родителем.

Инцидент произошел вечером 3 февраля на участке трассы Канск — Тасеево — Устье. Два легковых автомобиля марки Toyota — Vitz и Corona — сошлись в лобовом столкновении. За рулем первой находился подросток, он получил смертельные травмы. Уточняется, что юноша не был пристегнут ремнями безопасности. Второго водителя госпитализировали с множественными телесными повреждениями.

По данным SHOT, за несколько минут до аварии в полицию позвонил отец молодого человека, который рассказал, что сын после сильной ссоры угнал его автомобиль. Причиной конфликта стало то, что родитель забрал у отпрыска мобильный телефон. Позднее правоохранители установили, что погибший выехал на встречную полосу, когда двигался из села Сотниково в сторону Канска.

Ранее в Адыгее три человека стали жертвами массовой аварии. По данным пресс-службы республиканского МВД, три автомобиля столкнулись по дороге в станицу Ханская. Погибшими оказались 60-летний мужчина и 56-летняя женщина из Краснодарского края, а также 27-летний житель Республики Адыгея.