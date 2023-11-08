В Архангельской области возбудили уголовное дело за призывы сжечь военкомат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель села Ильинско-Подомского в Архангельской области публиковал в Сети призывы поджечь военкомат, сообщил Telegram-канал SHOT. На сообщения россиянина обратила внимание полиция. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

В публикации уточняется, что 26-летний мужчина написал несколько обращений к своим односельчанам в одном из Telegram-каналов. Он призывал их поджечь здание военкомата Вилегодского и Ленского районов области. Во время обыска в квартире подозреваемого был изъят его компьютер. Сам он также во всем признался.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Теперь с гражданином общаются следователи.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о задержании в Ростовской области 50-летнего мужчины, предпринявшего попытку поджога военкомата. По данным канала, он бросил в окно учреждения по меньше мере три бутылки с зажигательной смесью, однако пожар в здании так и не возник. Как подчеркивается в публикации, задержанному полицейскими мужчине может грозить до 20 лишения свободы. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.