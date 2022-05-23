ФСБ в Севастополе изъяла у местного жителя 400 граммов тротила и обрез

Фото Национальный антитеррористический комитет

В отношении жителя Севастополя заведено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. У мужчины на даче найдены тротил, порох, обрез и патроны, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону, пишет РИА Новости.

В ходе обыска по месту жительства и на дачном участке уроженца города Севастополя 1976 г. р. обнаружены и изъяты около 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, являющегося взрывчатым веществом метательного действия, самодельно изготовленный обрез на основе винтовки Мосина, патроны к огнестрельному оружию различного калибра в количестве 800 штук, — сказано в сообщении.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ранее пресекли деятельность 38 подпольных оружейных мастерских. В ходе операции, которая проводилась в 33 регионах, они изъяли 560 единиц огнестрельного оружия, также была пресечена незаконная деятельность 92 человек.