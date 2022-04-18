Силовики изъяли более 500 единиц оружия в подпольных мастерских

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли деятельность 38 подпольных оружейных мастерских. В ходе операции, которая проводилась в 33 регионах, они изъяли 560 единиц огнестрельного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Оперативные мероприятия и следственные действия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Ингушетии, Дагестане, Забайкалье, Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Астраханской, Владимирской, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Самарской и других областях.

Силовики изъяли из незаконного оборота 21 пулемёт, 55 пистолетов-пулемётов, 230 пистолетов и револьверов, 224 винтовки и карабина, а также свыше 38 тысяч патронов, приборы для бесшумной стрельбы и комплектующие для оружия. Кроме того, они обнаружили более 50 кг взрывчатых веществ, детонаторы, десятки ручных гранат и артиллерийских снарядов. В ходе операции пресечена незаконная деятельность 92 человек.

В ФСБ отметили , что работа по борьбе с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия продолжается.

В декабре 2021 года силовики провели ряд рейдов в 30 регионах России, в ходе которых были ликвидированы 17 подпольных оружейных мастерских и задержаны 85 человек. При этом изъято более 350 единиц оружия от пистолетов до пулемётов, а также снаряды, противопехотные мины и ручные гранаты.