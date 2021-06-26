Удмуртия приостановила вакцинацию от COVID-19 из-за нехватки препаратов

Вакцинацию от COVID-19 в Удмуртии приостановили на 26–27 июня из-за нехватки препаратов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион. Новая партия вакцины «Спутник V» объёмом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объёме, — говорится в сообщении.

Всем, кто записался на вакцинацию на указанные даты, предоставят информацию о новом времени визита к врачу.

На сегодняшний день в сутки мы прививаем до 4-5 тысяч человек. В связи с этим вакцина заканчивается быстрее, чем первоначально было рассчитано. Поэтому мы приняли решение приостановить процесс вакцинации на эти выходные. Он возобновится в полном объёме с понедельника [28 июня], — отметила замглавы Минздрава Удмуртии Мария Галеева.

Медики выявили 21 665 новых случаев COVID-19 в России в 85 субъектах за последние сутки, передаёт оперативный штаб. Из них 14,2% не имели проявлений клинических симптомов недуга. За минувшие 24 часа умерли от COVID-19 619 граждан РФ, выздоровели — 14 347.

За всё время пандемии в РФ заболели 5 430 753 человека, исцелились — 4 943 986, скончались — 132 683. Активных случаев на утро 26 июня — 354 084. В Москве за последние сутки выявили 8457 заражённых, в Московской области — 2504, в Санкт-Петербурге — 1247, в Нижегородской области — 327, в Республике Бурятия — 293.

Ранее сообщалось, что в российской столице второй день подряд фиксируется суточный рекорд по смертности от коронавирусной инфекции. По данным на утро 25 июня, за сутки умерли 98 человек, накануне — 92.

23 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на процедуру вакцинации от коронавируса за сутки записалось рекордное число жителей столицы — около 60 тысяч человек. По его словам, это означает, что в ближайшие месяцы горожане получат надёжную защиту от вируса и столица сможет вернуться к нормальной жизни.